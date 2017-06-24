بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التحقيق بشأن مقطع فيديو متداول، يظهر شخصاً يتحرش بطفل في أحد الأسواق؛ حيث شرعت في التنسيق مع الجهات المختصة؛ للوصول للمعتدي وتطبيق العقوبات بحقه وفق نظام حماية الطفل.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل: “يعمل فريق من الوزارة على التحقق من مقطع (مجرم يتحرش بطفل) والتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعتدي وتطبيق العقوبات بحقه وفق نظام حماية الطفل”.
وأنشأ ناشطون وسماً على موقع “تويتر” تحت اسم “مجرم يتحرش بطفل”، عبروا من خلاله عن استيائهم من هذا الفعل المشين، مطالبين الجهات المختصة بضبط المتحرش ومعاقبته. وفق “أخبار 24”.
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