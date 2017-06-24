أكد مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني “إيكاو” أن دوره ينحصر في ضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية ولن يتطرق إلى الأمور السياسية لعدم الاختصاص، وذلك رداً على شكوى تقدمت بها قطر للنظر في حظر الدول الأربع تحليق الطائرات القطرية في أجوائهم.
وكان وزير النقل القطري قد طلب من المنظمة الدولية للطيران المدني، فتح مسارات النقل الجوي الدولية فوق مياه الخليج التي تديرها الإمارات حالياً، وردت المنظمة بأنها ستعقد جلسة خاصة يوم الجمعة القادم بشأن الطلب.
وأوضح الوفد السعودي الدائم لدى منظمة الطيران المدني الدولي أن الجلسة المزمعة هي جلسة استماع إلى الأمانة العامة فقط، وتتناول خطة تعديل مسارات الطائرات بشكل آمن فوق الخليج العربي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف الوفد أن مجلس “ايكاو” أكد أن دوره في النزاع الإقليمي ينحصر في ضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية، ولن يتطرق إلى الأمور السياسية لعدم الاختصاص.
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