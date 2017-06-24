ذكرت مصادر أنه صدرت توجيهات بإيقاف بث قناة “بداية” الفضائية، غير أنه لم تصدر أي بيانات رسمية تؤكد أو تنفي صحة الأمر.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات تضمنت إيقاف بث القناة لحين إشعار آخر.
وذكرت بحسب صحيفة “عين اليوم” أن سبب الإيقاف هو نشر عبارة وُصفت بالمسيئة وغير اللائقة على الشريط الإعلاني أسفل الشاشة.
ونشط على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسم “إغلاق قناه بدايه” تداول فيه المغردون الخبر، مشيرين إلى أنه تم قطع بث القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم.
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