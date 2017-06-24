رصد مقطع فيديو تواجد قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق ركن خالد الحربي في موقع إحدى العمليتين الأمنيتين اللتين استهدفتا القضاء على مجموعة إرهابيين في مكة المكرمة، كانوا يريدون تنفيذ عمليات إرهابية في المسجد الحرام.
وبدا الفريق الحربي في المقطع وهو يتحدث مع أحد جنود قوات الطوارئ الذين شاركوا في مواجهة الإرهابي الانتحاري ومحاصرته حتى اضطر لتفجير نفسه، ما أدى لانهيار المبنى الذي كان يتحصن داخله.
وكانت الجهات الأمنية قد حاصرت الإرهابيين في ثلاثة مواقع، أحدها في جدة، وموقعان في مكة المكرمة، في حي العسيلة وحي أجياد المصافي القريب من المسجد الحرام.
وفق “أخبار 24”.
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