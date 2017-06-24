أعلن الأمير خالد بن طلال عن الفائز بالجائزة الكبرى لمسابقة “الوليد شفاه الله” التي أطلقها للموسم الثاني على التوالي خلال رمضان هذا العام، لافتاً إلى أن اللجنة المسؤولة عن المسابقة منحت المتسابقين العشرة على الجائزة الكبرى جوائز أيضاً، تقديراً لمشاركتهم في المسابقة.
ونشر الأمير خالد مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر”، وثّق من خلاله عملية سحب القرعة لاسم الفائز بالجائزة الكبرى عن هذا العام داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى الذي يعالج فيه نجله الوليد، وسط مشاركة 4 أعضاء من لجنة الأعمال والمشاريع الخيرية للأمير خالد بن طلال.
وأظهر الفيديو الأمير خالد وهو يقوم بسحب أوراق 9 من المتسابقين العشرة بالمسابقة، معلناً فوز كل منهم بجائزة تقدر بـ10 آلاف ريال قبل أن يقوم بسحب ورقة الفائز بالجائزة الكبرى والتي قدرت قيمتها بـ100 ألف ريال، داعياً كل متابعيه إلى طرح أفكارهم لتطوير المسابقة في السنوات المقبلة.
وفق “أخبار 24”.
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