تمكنت سيدتان بمحافظة العرضيات في منطقة مكة من قتل ضبع مفترس باستخدام سكين، بعدما قام بمهاجمتهما فجأة أثناء ممارستهما رياضة المشي صباحاً.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”المواطن”، إلى أن سيدتين إحداهما في العقد الخامس من العمر والأخرى في العقد الثالث من العمر فوجئتا بمهاجمة ضبع مفترس لهما أثناء خروجهما لممارسة رياضة المشي في الصباح، ليضطرا إلى مقاومته حتى القضاء عليه بمساعدة أحد الأشخاص واستخدام سكين كان بحوزتهما.
وأصيبت السيدتان بجروح نقلتا على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج المناسب، قبل أن يغادراها وهما بصحة جيدة.
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