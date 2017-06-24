علقت هيئة “كبار العلماء” على العملية الإرهابية التي أحبطتها قوات الأمن صباح أمس (الجمعة)، والتي كانت تستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه، مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى توعد كل مَن أراد السوء للمسجد الحرام بعذاب أليم.
ووصفت الهيئة الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف المسجد الحرام بالخوارج، الذين تجاوزوا كل الحرمات، فلم يراعوا حرماً ولا حرمة، مشيرة إلى أن هؤلاء الإرهابيين ليس لديهم دين ولا ذمة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مساء أمس، عن إحباط قوات الأمن لعمل إرهابي وشيك كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين، من قبل مجموعة إرهابية تمركزت في 3 مواقع بجدة ومكة؛ حيث تم القبض على 5 من عناصر الخلية الإرهابية بينهم امرأة. وفق “أخبار 24”.
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