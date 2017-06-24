تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع مساء أمس (الجمعة)، اتصالاً هاتفياً من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح؛ لمناقشة التطورات الأخيرة في ملف الأزمة القطرية.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إن الطرفين استعرضا خلال الاتصال الهاتفي التطورات الأخيرة في المنطقة وتحديدا ما يتعلق بقطع عدد من الدول الخليجية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
وأضافت الوكالة أن الاتصال جاء ضمن سلسلة اتصالات أجراها أمير الكويت مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، والشيخ تميم آل ثاني أمير دولة قطر، في محاولة منه للتدخل والوساطة لإنهاء الأزمة القطرية ورأب الصدع في المنطقة.
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