وثق مقطع فيديو معاناة عمال نظافة يتبعون لشركة مسؤولة من أعمال النظافة في محافظة صامطة بمنطقة جازان؛ بسبب عدم تسلمهم رواتبهم لمدة 3 أشهر، فيما علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على المقطع، موضحة الإجراءات التي اتخذتها حيال الشركة.
وقال عامل نظافة آسيوي من خلال المقطع، إن شركته التي تضم ألف عامل، لم تسلم منسوبيها رواتبهم منذ 3 أشهر، مشيراً إلى أنه كان يأمل في تسلم راتبه قبل العيد؛ لإرساله إلى أسرته، ولكنه صُدم بعدم تمكنه من ذلك.
بدوره، أكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة تابعت القضية وألزمت المنشأة بتسليم رواتب عمالتها خلال 24 ساعة، وتعهدت الشركة على الالتزام بذلك. وفق “أخبار 24”.
عامل نظافة في #صامطة يشتكي تأخر راتبه منذ 3 أشهر، وعدم تمكنه من إرسال مبالغ مالية لأسرته في شهر رمضان والعيد.
— السعودية (@KSA) ٢٣ يونيو، ٢٠١٧
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