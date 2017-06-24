أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد وزير الدفاع، أن الأمة الإسلامية تعول كثيراً على دور المؤسسات الدينية خلال المرحلة المقبلة.
وأعرب ولي العهد خلال اتصال هاتفي تلقاه من الدكتور أحمد الطيب أمس (الجمعة)، عن تقدير المملكة لدور الأزهر الشريف في بيان حقائق الإسلام ونشر علوم الدين في تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية.
بدوره عبر الدكتور “الطيب” عن إدانة الأزهر الشريف للمحاولة الإرهابية الفاشلة التي استهدفت الحرم المكي أمس، مشدداً على وقوف الأزهر إلى جانب المملكة في محاربة الإرهاب والتصدي له؛ حتى القضاء عليه واقتلاعه من جذوره، مشيداً في الوقت نفسه بجاهزية قوات الأمن بالمملكة ونجاحها في التصدي لهذا المخطط الإرهابي. وفق “أخبار 24”.
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