نفذت القوات السعودية المرابطة بالحد الجنوبي عدة عمليات نوعية على مواقع تابعة للحوثيين في مناطق متاخمة للحدود السعودية قبالة منطقة جازان.
وأظهر مقطع فيديو لحظة تنفيذ إحدى هذه العمليات، والتي كانت عبارة عن تفجير مبنى اتخذته الميليشيات مخزناً للقذائف وللتحصن به لشن هجمات على القرى السعودية الحدودية.
وبحسب “العربية نت”، نفذت القوات السعودية عدة عمليات نوعية ومباشرة منذ فجر أمس الجمعة على معاقل الحوثيين قبالة جازان، باستخدام المدفعية والأسلحة المتوسطة والخفيفة، ما أدى لتدمير آليات ومخازن للذخائر داخل الكهوف.
وأبانت أن الميليشيات استغلت منازل المدنيين اليمنيين القريبة من الحدود السعودية؛ للاختباء بها وتنفيذ هجماتهم على الرقابة العسكرية السعودية.
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