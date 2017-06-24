باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم (الجمعة)، حادث سقوط عدة مقذوفات عسكرية قادمة من داخل الأراضي اليمنية على حي سكني في مدينة نجران.
وأحدثت المقذوفات العسكرية أضراراً عدة في منزل أحد المواطنين بحي فواز، وأظهرت صور ملتقطة من المنزل تضرر جدرانه الخارجية وأجزاء من السطح بفعل الشظايا الناتجة عن المقذوف.
ولم تنتج عن المقذوفات العسكرية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.
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