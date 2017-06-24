أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، أن فريقاً سعودياً تمكن من الحصول على براءة اختراع في المجال الطبي من مكتب تسجيل براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت أن الفريق يتكون من أطباء من وزارة الصحة وباحثين من جامعة الملك عبدالعزيز، لافتة إلى أن براءة الاختراع تتعلق بابتكار جهاز يحسّن عملية التروية لعلاج القدم السكرية.
ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي في “تويتر” صورة من براءة الاختراع تثبت ملكية الفريق للبحثي للفكرة الجديدة في علاج هذا النوع من الأمراض.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج