احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 57 عالميا في مؤشر التقدم الاجتماعي الذي يصدر عن مؤسسة “Social Progress Imperative” الأمريكية غير الهادفة للربح للعام 2017، متقدمة بـ 8 مراتب عن تصنيف العام الماضي.
ويتم إصدار التقرير الاستقصائي سنويا، بحيث يتم تصنيف الدول فيها بناء على 50 معيارا، وتعتمد على مزيج من البيانات الاجتماعية والبيئية، التي تؤثر بشكل مباشر في طريقة عيش المواطنين في بلدانهم.
وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى أنها تسعى لقياس مدى التحسن في المجال الصحي بالبلدان، وليس حجم الجهد المبذول أو الأموال التي تم إنفاقها على الرعاية الصحية.
وأظهر التقرير هيمنة الدول الإسكندنافية على المراكز الأربعة الأولى من أصل تصنيف يشمل 128 دولة، وتصدرت الدنمارك الترتيب، بينما جاءت أمريكا في المرتبة 28، وجاءت السعودية في المرتبة 57 عالميًا بـ69.45 نقطة، فيما احتلت الكويت المرتبة 42 بـ74.12 نقطة، فيما لم يشمل التقرير الإمارات وعمان وقطر. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن العام الماضي جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا و39 عالميا، تلتها الكويت التي احتلت المرتبة 45 عالميا، ثم تونس في المرتبة 56 عالميا، ثم السعودية في المركز 65.
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