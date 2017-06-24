رفع سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار باسمه ونيابة عن جميع منسوبي تعليم الخرج المبايعة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ونعلن مبايعتنا له على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بواجباتنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق الخير للبلاد والعباد ، سائلاً المولى عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه ويعينه لخدمة الدين والمليك والوطن.
وقال العبدالجبار أن بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تسير بخطى واثبة نحو التنمية والتطويروكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وتمتاز بتوسعها التنموي الذي يعكس الوجه الحضاري لها، مما جعلها تحظى بمكانة عالمية في شتى المجالات ، داعياً الله التوفيق للقيادة الرشيدة لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يعز بها الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ للدولة أمنها واستقرارها ولحمتها الوطنية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج