دافع رئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت عن قرار زيادة عدد المحترفين في دوري جميل للمحترفين إلى 6 لاعبين أجانب بداية من الموسم المقبل، مؤكداً أن القرار سيزيد من قوة الدوري والمنتخب في المستقبل القريب.
وقال في تصريحات إذاعية: “زيادة عدد اللاعبين الأجانب لن تقلل من فرصة اللاعبين المحليين ولكن ستجعل فرصة المشاركة للأفضل فقط، وستخفض أسعار اللاعبين السعوديين من ناحية أخرى”. وفق “أخبار 24”.
وردا على سؤال حول المهلة التي منحتها إدارة نادي الشباب لاتحاد الكرة في قضية “العويس”، أكد عزت أنه لا يوجد نادٍ يمهل الاتحاد، وأن على الشبابيين التعامل باللوائح والأنظمة والاعتراض بالاستئناف.
تعليق #عادل_عزت على مهلة الشبابيين لاتحاد القدم في قضية#محمد_العويس@Alkhamis_UFM@saudiFF@yatek_khairha pic.twitter.com/kHTssbkSio
— إذاعة يو اف ام (@ufmradio) 23 juin 2017
#عادل_عزت : هذه أبرز إيجابيات قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب@Alkhamis_UFM@saudiFF
@yatek_khairha pic.twitter.com/hO0IN82PFU
— إذاعة يو اف ام (@ufmradio) 23 juin 2017
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