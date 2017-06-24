أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم (الجمعة)، عن مكافأة قدرها 5 آلاف ريال لكل من يقوم بالإبلاغ عن مستودعات الألعاب النارية.
وأوضحت الوزارة أنه تحت عنوان “لنتشارك في حماية أبنائنا” تم إطلاق تطبيق “بلاغ تجاري” للإبلاغ عن المستودعات التي لا تقل كمية المضبوطات فيها عن 4000 قطعة من الألعاب النارية.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التعامل بسرية كاملة مع هوية المُبلغ، مشيرة إلى أنه للإبلاغ عن الباعة المتجولين والبسطات يتم الاتصال على رقم الطوارئ 940.
وفق “أخبار 24”.
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