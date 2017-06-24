نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقريرا مرئيا يظهر جانبا من إفطار الصائمين خلال شهر رمضان بالحرم المكي.
وأوضحت الرئاسة أن عدد العاملين والمتطوعين في تقديم وجبات الإفطار للصائمين بالمسجد الحرام يومياً يتجاوز 8300 من الشباب والفتيات.
وأضافت أن طول مائدة الإفطار المقدمة للصائمين يتجاوز 15 كلم، وتوزع فيها 4 ملايين وجبة يومياً و120 مليون وجبة طوال الشهر، ما يجعلها أكبر مائدة إفطار على وجه الأرض.
تقرير مرئي | الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تشرف على أكبر مائدة إفطار على وجه الأرض. pic.twitter.com/qZasGB7LSI
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) ٢٣ يونيو، ٢٠١٧
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