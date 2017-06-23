بايع عضو الغرفه التجارية بالخرج رئيس مجلس الادارة لشركة مدارس اجيال الخرج الأهليه المهندس / محمد ابراهيم العييناء. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختيار سموه ولياً للعهد ، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع وقال نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد في السراء والضراء على السمع والطاعة سائلين المولى عز وجل سبحانه أن يحفظ سموه ويمده بعونه وتوفيقه لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه، فهو بلا شك أن سموه وبما يجمعه من صفات وقدرات ومميزات يعتبر رجل المرحلة ، وصاحب الرؤية المستقبلية الواضحة الواعدة .
سائلا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، والرخاء والاستقرار، ودعا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويوفقه لكل خير، وأن يوفق سمو ولي العهد لكل ما فيه مصلحة البلاد والعباد وأن يديم على المملكة وشعبها نعمة الأمن والامان والاستقرار والازدهار .
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
الامير محمد بن سلمان نموذج للقيادة الشابة
دور المغردين في الدفاع عن الوطن
شهر الخير والبركات شارف على الرحيل ….
الحيل الدفاعية
متى تعود قطر إلى رشدها؟
كيف تتخلص من الصراع النفسي ؟
م.العييناء مبايعا لسمو ولي العهد : الأمير محمد بن سلمان رجل المرحلة والرؤية الواضحة
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
بايع عضو الغرفه التجارية بالخرج رئيس مجلس الادارة لشركة مدارس اجيال الخرج الأهليه المهندس / محمد ابراهيم العييناء. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختيار سموه ولياً للعهد ، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع وقال نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد في السراء والضراء على السمع والطاعة سائلين المولى عز وجل سبحانه أن يحفظ سموه ويمده بعونه وتوفيقه لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه، فهو بلا شك أن سموه وبما يجمعه من صفات وقدرات ومميزات يعتبر رجل المرحلة ، وصاحب الرؤية المستقبلية الواضحة الواعدة .
بايع عضو الغرفه التجارية بالخرج رئيس مجلس الادارة لشركة مدارس اجيال الخرج الأهليه المهندس / محمد ابراهيم العييناء. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختيار سموه ولياً للعهد ، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع وقال نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد في السراء والضراء على السمع والطاعة سائلين المولى عز وجل سبحانه أن يحفظ سموه ويمده بعونه وتوفيقه لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه، فهو بلا شك أن سموه وبما يجمعه من صفات وقدرات ومميزات يعتبر رجل المرحلة ، وصاحب الرؤية المستقبلية الواضحة الواعدة .
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884935570.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج