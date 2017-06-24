بحضور اسطورة الخرج الرياضية ونجم المنتخب السعودي اللاعب والكابتن شايع بن موسى النفيسى ونجم الهلال السعودي والمنتخب السابق فهد الرشيدي ، ومدير المدارس الاستاذ ضويحي بن حمد الدوسري .
اختتمت بطولة “احلى الاصحاب الرمضانية” والمقامة على ملاعب الطفيل ، تهدف البطولة لتوفير جو حميمي بين اولياء امور الطلاب وتقوي الاواصر الاجتماعية .
كانت البطولة لفريق الخبرات الذي يقوده فهد السميح واحمد الزهراني ، حملوا الكأس وتقلدوا الميداليات الذهبية .
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