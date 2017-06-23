باشراف ومتابعة من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري تقوم إدارة صحة البيئة متمثلة بإدارة الرقابة الصحيف بتكثيف الرقابه على صوالين الحلاقه خلال هذه الأيام وقرب عيد الفطر المبارك وإلزامهم بالتقيد بالتسعيرات وكذلك الكشف عن الأدوات المستخدمة بالحلاقة ونظافة الصوالين
وأكد رئيس البلدية على أهميه تواصل المواطنين في حال وجود أي تجاوز من الحلاقين وعدم التقيد بالتسعيرة وذلك بالابلاغ على الرقم الموحد 940 ليتم إكمال اللازم وتطبيق الأنظمة البلدية على المخالفين .
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م.البكيري : كثفتا الرقابة وخصصنا 940 لكل تجاوزت الحلاقين
م.البكيري : كثفتا الرقابة وخصصنا 940 لكل تجاوزت الحلاقين
الخرج اليوم - فهد المرحوم :
باشراف ومتابعة من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري تقوم إدارة صحة البيئة متمثلة بإدارة الرقابة الصحيف بتكثيف الرقابه على صوالين الحلاقه خلال هذه الأيام وقرب عيد الفطر المبارك وإلزامهم بالتقيد بالتسعيرات وكذلك الكشف عن الأدوات المستخدمة بالحلاقة ونظافة الصوالين
باشراف ومتابعة من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري تقوم إدارة صحة البيئة متمثلة بإدارة الرقابة الصحيف بتكثيف الرقابه على صوالين الحلاقه خلال هذه الأيام وقرب عيد الفطر المبارك وإلزامهم بالتقيد بالتسعيرات وكذلك الكشف عن الأدوات المستخدمة بالحلاقة ونظافة الصوالين
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