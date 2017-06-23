بايع مدير فرع الزراعة بالهياثم م فهد بن سعد الجعيدي ومنسوبوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد على السمع والطاعة والإنقياد تحت راية التوحيد وبقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ( الحزم والعزم ) امد الله في عمره نبايع في المنشط والمكرة داعين لهم بالتوفيق والسداد وان يبسط بهم الأمن ويعلي بهم الدين وان يحمي بهم البلاد والعباد وان يهيء لهم البطانة الصالحة وان ينصر جيشنا ويخذل عدونا.
وختاما أقول : نعم الإختيار ونعم المسؤل .
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
الامير محمد بن سلمان نموذج للقيادة الشابة
ياسر بن فيصل الشريف1323 0
دور المغردين في الدفاع عن الوطن
د. هلال العسكر1330 0
شهر الخير والبركات شارف على الرحيل ….
أنس القاسم2716 0
الحيل الدفاعية
سعد الفريخ2737 0
متى تعود قطر إلى رشدها؟
محمد عبدالله البرغش4165 0
كيف تتخلص من الصراع النفسي ؟
سعد بن سليمان الفريخ6664 0
المهندس فهد الجعيدي مبايعا ولي العهد : نعم الاختيار
المهندس فهد الجعيدي مبايعا ولي العهد : نعم الاختيار
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
بايع مدير فرع الزراعة بالهياثم م فهد بن سعد الجعيدي ومنسوبوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد على السمع والطاعة والإنقياد تحت راية التوحيد وبقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ( الحزم والعزم ) امد الله في عمره نبايع في المنشط والمكرة داعين لهم بالتوفيق والسداد وان يبسط بهم الأمن ويعلي بهم الدين وان يحمي بهم البلاد والعباد وان يهيء لهم البطانة الصالحة وان ينصر جيشنا ويخذل عدونا.
بايع مدير فرع الزراعة بالهياثم م فهد بن سعد الجعيدي ومنسوبوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد على السمع والطاعة والإنقياد تحت راية التوحيد وبقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ( الحزم والعزم ) امد الله في عمره نبايع في المنشط والمكرة داعين لهم بالتوفيق والسداد وان يبسط بهم الأمن ويعلي بهم الدين وان يحمي بهم البلاد والعباد وان يهيء لهم البطانة الصالحة وان ينصر جيشنا ويخذل عدونا.
لا يوجد وسوم
0 917
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884935552.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج