أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بياناً توضيحياً حول مقطع فيديو متداول لرمي حقائب المسافرين بطريقة سيئة من قبل العمال في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأوضحت الهيئة أن الفيديو المتداول يعود لشهر أبريل 2015، مؤكدة أنه تم حينها اتخاذ الإجراءات الحازمة وتم إنهاء خدمات المتورطين وكذلك المشرفين المناوبين خلال تلك الفترة.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني كانت شكلت في ذلك الوقت لجنة للتحقيق حول انتشار مقطع فيديو يظهر فيه عمالة إنزال الأمتعة يقومون برميها بطريقة غير لائقة، وانتهت التحقيقات بفصل 5 موظفين يعملون في الشركة السعودية للخدمات الأرضية، اثنان منهم عمّال، و3 آخرين يعملون في الإشراف، وأعقب ذلك إعلان الهيئة تطبيق آليات جديدة لمناولة الأمتعة في المطارات.
وفق “أخبار 24”.
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