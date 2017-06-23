وجه ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم 66.7 مليون دولار استجابة لنداء منظمة الصحة العالمية ونداء منظمة اليونيسيف لمكافحة وباء الكوليرا ودعم المياه والإصحاح البيئي في اليمن.
أوضح ذلك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، مناشداً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام كل من يعيق العمل الإنساني في اليمن، ومطالباً المنظمات المعنية بسرعة تنفيذ برامجها لإنقاذ الشعب اليمني الشقيق.
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