قال عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله المطلق إن البيعة عقد والتزام بين الرعية وولي الأمر، ومن لم يتمكن من الحضور لأدائها فبإمكانه أن ينويها بقلبه.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج “فتاوى” على القناة الأولى أن الإنسان يلتزم في البيعة بالسمع والطاعة لولي الأمر على الكتاب والسنة، وأن يكون يداً واحدة مع ولي أمره في المنشط والمكره.
وأبان أن البيعة من محاسن الإسلام، وخلو الإنسان منها معصية؛ فـ”من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ” ولذا فإن المسلم يمارس هذه العبادة سواء أداها بيده أو بقلبه.
وأوضح أن ولي الأمر لن يكون بمقدوره وضع يده في يد كل فرد من الرعية؛ وذلك لأن أعدادهم بالملايين، ولذا منذ قديم الزمان تكون البيعة لأمراء المناطق والمحافظات.
وتابع: “الذي لا يستطيع أن يعبر بيده ، أو لا تسمح له الظروف للمبايعة المباشرة فهو مبايع بقلبه متى أحب ذلك حصل على أجره”.
وفق “أخبار 24”.
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