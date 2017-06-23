جدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط، إدوين سموأل، ترحيب بلاده بتعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، مبيناً أنهم يتطلعون لقيادة إقليمية شابة تبني جسورا عابرة للانقسامات وتستعيد الوحدة.
ووصف إدوين في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” عملية تقديم البيعة لولي العهد بأنها مشهد ملكي راقٍ للانتقال السلمي للسلطة في السعودية، مضيفاً أن بلاده تشهد هي الأخرى انتقالاً سياسياً.
وقال :”عشت في السعودية، 75% من السعوديين أقل من 35 عاماً، وأدرك أهمية التحول التاريخي لشباب المملكة، ولي العهد رمز للثقة التي نضعها لتحقيق رؤيته العصرية”.
من جهة أخر، اعتبر إدوين في مقابلة مع قناة “العربية” أن هذه المرحلة مهمة في تاريخ المملكة والخليج ككل، مبيناً أن الجيل الجديد يمثل حركة جديدة تحقق المزيد من الانفتاح، مشيداً بجهود الأمير محمد بن نايف في المشهد الأمني. وفق “أخبار 24”.
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