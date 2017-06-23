أفادت مصادر بمقتل مطلوب أمنياً إثر قيامه بتفجير نفسه لدى مباشرة الجهات الأمنية لأحد المواقع المشتبه بها في حي أجياد بمكة المكرمة، فيما أُلقي القبض على مطلوبين آخرين في عمليات أمنية بمكة وجدة.
وكانت الجهات الأمنية داهمت فجر اليوم موقعين يُتوقع تحصّن إرهابيين مطلوبين بداخلهما، أحدهما في حي العسيلة بمكة، والآخر في مدينة جدة، وأشارت مصادر بحسب “سبق” إلى أن العملية أسفرت عن القبض على عدد من المطلوبين.
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