أدى جموع المصلين بالمسجد الحرام اليوم آخر صلاة جمعة من شهر رمضان المبارك، حيث اكتظت أروقة وساحات الحرم بالمعتمرين والزوار الذين قدموا من شتى بقاع الأرض لأداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام في هذا الشهر الفضيل.
وتهيأت جميع إدارات المسجد الحرام لاستقبال وفود المصلين منذ الساعات الأولى للصباح، مهيئين لهم الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والترتيبات.
وشهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى تدفق أعداد المصلين؛ حيث امتلأت أروقته وأدواره وساحاته وبدرومه بالمصلين، وامتدت صفوفهم إلى الطرقات المؤدية إليه، وكذلك شهدت التوسعة السعودية الثالثة تدفق المصلين الذين قدموا لأداء صلاة الجمعة.
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