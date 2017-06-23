لفت مختص في شؤون التأمين إلى أن شركات بيع السيارات بالإيجار المنتهي بالتمليك تستغل عدم وعي العملاء بتأمين المركبات وترفع نسبة التحمل في التأمين الشامل، ويفوق مبلغ التحمل أحياناً قيمة إصلاح الضرر.
وأوضح المختص في مجال التأمين إياد الهيبي، وفقاً لـ”سبق”، أنه عند رفع نسبة التحمل يقل سعر التأمين والقسط التأميني، لذلك فإن شركات السيارات تتفق مع البنوك عند التعاقد على إيجار مركبات منتهية التمليك على رفع مبلغ التحمل، ليقل قسط التأمين، كونها هي من تدفع أقساط التأمين الشامل.
يُذكر أن شكاوى متكررة وردت من قبل عدد من العملاء بأن شركات السيارات ترفع نسبة التحمل، وأنها تطلب مبلغ تحمل يصل لـ5 آلاف ريال عندما يكون الإصلاح لا يتجاوز ألف ريال، ما يضطر العميل لإصلاح السيارة على حسابه.
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