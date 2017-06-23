تفاعلت وزارة العمل مع شكوى مواطنة تفيد بوصول موظفين أجانب للعمل في مطار أبها، لتؤكد أنه تم التفيش على المنشأة والوقوف على المخالفة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، في مطلع رده على الشكوى اليوم (الجمعة)، أنه تم التفتيش على مواقع المنشأة بالمملكة وضبط 90 مخالفة وستطبَق العقوبات والغرامات بحقها، مشدداً على أنه لن يُسمح بعمل الوافدين في مهن مقصورة على المواطنين.
وكانت المواطنة قد نشرت صورة تظهر موظفا سعوديا يقوم بتدريب طاقم من العمالة الفلبينية في مطار أبها بحسب قولها، موجهة إياها لوزارة العمل للتحقيق في الأمر.
وفق “أخبار 24”.
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