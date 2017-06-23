كشف مواطن بمكة المكرمة عن مأساة يعيشها مع أسرته؛ بسبب إصابة أبنائه الأربعة تباعاً بمرض الشلل الرعاش، ما أقعدهم بالمنزل وأفقدهم فرصة الحصول على التعليم.
وقال المواطن، الذي يسكن بحي الشرائع بحسب صحيفة “عكاظ”، إن ظروف أبنائه الصعبة اضطرته للتقاعد مبكراً من العمل والبقاء بالمنزل لرعايتهم، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه يعيش فقط على معاشه التقاعدي.
وناشد الخيرين لمساعدته لعلاج أبنائه سواءٌ بداخل أو خارج المملكة ووضع حد لمعاناتهم، لافتاً إلى أن الديون تراكمت عليه بسبب احتياجات أبنائه للعلاج والكراسي المتحركة وغيرها من المستلزمات.
وأبان المواطن أن مرض الشلل الرعاش أصاب ابنه الأكبر (27 عاما) فألزمه الفراش، وبعده أصاب شقيقته (23 عاماً)، ومن ثم انتقل إلى شقيقتهما الصغرى (17 عاماً) عند بداية التحاقها بالمدرسة فأقعدها، وأخيراً أصاب المرض أصغرهم والذي يبلغ عمره أربع سنوات.
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