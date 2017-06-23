أجهض وكيل أعمال اللاعبين تركي الزهراني، عملية انتقال موكله اللاعب عمار الدحيم إلى نادي الاتفاق، صباح اليوم الخميس.
ووصلت إدارة الاتفاق إلى طريق مسدود مع الدحيم، بعد أن اجتماع جمعها باللاعب العشريني ووكيل أعماله لتوقيع العقد الاحترافي الجديد، إلا أن وكيل أعماله رفض بند من بنود العقد، والذي ينص على أن يأخذ اللاعب 30% من راتبه نظير ما يقدمه على المستطيل الأخضر، إلى جانب مطالبات الوكيل بزيادة العرض المالي المقدم من النادي الشرقي.
فيما تمسكت الإدارة الاتفاقية بالبنود التي وضعتها، ورفضت تغيير أي بند لمحافظتها على حقوق النادي.
وكشفت مصادر “عين اليوم” أن اللاعب عمار الدحيم اكتفى بـ”عبارة” واحدة في الاجتماع الذي سيحدد مصير مسيرته الرياضية، وقال بعد مطالبات وكيل أعماله:” اللي يشوفه وكيل أعمالي أنا معه”.
يذكر أن عمار الدحيم بدأ مسيرته الكروية مع نادي الاتفاق، ليرتدي قيمص الاتحاد صيف 2013 ليشارك في صفوف الفريق الأولمبي، وأعاره أصفر جدة لنادي هجر في صيف 2015، قبل أن يعود إلى فريق الاتحاد، الذي وصلت مفاوضته الأخيرة معه لتجديد عقده إلى طريق مسدود.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج