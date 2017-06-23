رصدت مقاطع فيديو آثار الدمار الذي نجم عن العملية التي قامت بها بعض الفئات الضالة اليوم (الجمعة) في حي أجياد المصافي بمكة المكرمة.
وكانت الجهات الأمنية قد داهمت فجر اليوم موقعين يُتوقع تحصّن إرهابيين مطلوبين بداخلهما، أحدهما في حي العسيلة بمكة، والآخر في مدينة جدة.
وأشارت مصادر إلى أن العملية أسفرت عن القبض على عدد من المطلوبين، ومقتل مطلوب أمنياً قام بتفجير نفسه لدى مباشرة الجهات الأمنية لأحد المواقع في حي أجياد بمكة.
وفق “أخبار 24”.
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