وقَّعت إدارة نادي التعاون رسميًا مع لاعب نادي دي سي يونايتد الأمريكي، الدولي السيراليوني الحاج كمارا، 23 عامًا، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لـ3 مواسم.
جاء التوقيع مع كمارا بتوصية من مدرب الفريق البرتغالي جوزية جوميز، وبدعم الرئيس الفخري للنادي تركي آل الشيخ.
تمت مراسم التوقيع مع اللاعب بمدينة دبي الإماراتية، بحضور نائب الرئيس علي الشايعي.
من جهته، قدم مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم باسمه ونيابة عن الجماهير، جزيل الشكر والتقدير لتركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي الذي يواصل دعمه السخي ووقفاته الكبيرة مع التعاون، متمنيًا للاعب الجديد التوفيق مع بقية زملائه بتحقيق طموحات جميع التعاونيين. وفق “أخبار 24”.
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