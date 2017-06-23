أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، صباح الخميس، مواعيد وملاعب مباريات الدور الأول، من الموسم الجديد لدوري جميل للمحترفين.
ورغم توقف الدوري حتى منتصف شهر سبتمبر، بسبب ارتباطات المنتخب الوطني الأول، إلا أنه يشهد 5 مواجهات مثيرة ومرتقبة خلال الفترة من 17-30 من هذا الشهر.
1) الأهلي × النصر:
أولى المواجهات الكبرى في شهر سبتمبر، تجمع بين الأهلي والنصر في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري، وتقام على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة، في 17 سبتمبر. وفق “أخبار 24”.
2) الاتحاد × الهلال:
يلتقي الشقيقان مساء الخميس 21 سبتمبر، في أقوى مواجهات الجولة الرابعة، على ملعب “الجوهرة المشعة” أيضاً بمدينة جدة.
3) التعاون × الاتحاد:
يستضيف التعاون فريق الاتحاد، برسم مباريات الجولة الخامسة، الخميس 28 سبتمبر، على ملعب “الملك عبدالله” بالبريدة.
4) الشباب × النصر:
ديربي العاصمة يجمع بين الشباب والنصر، على ملعب “الملك فهد الدولي” بالرياض، مساء الجمعة 29 سبتمبر.
5) الأهلي × الرائد:
تختتم سلسلة المواجهات القوية خلال شهر سبتمبر، بمواجهة تجمع بين الأهلي والرائد (الحصان الأسود) للنسخة الماضية، على ملعب “الجوهرة المشعة”، 30 سبتمبر.
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