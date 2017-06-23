أكد نادي الظفرة الإماراتي أنه استفاد مادياً من اللاعب السوري عمر خربين بعد انتقاله رسمياً إلى نادي الهلال السعودي بعقد يمتد إلى 4 سنوات.
وغرد النادي على تويتر، أن “شركة الكرة حققت عائداً مادياً تجاوز 27 مليون درهم خلال خمسة أشهر مقابل إعارة اللاعب إلى الهلال ، ثم قيام خربين بدفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده مع نادي الظفرة”.
وأعلن نادي الهلال تعاقده رسمياً مع خربين بعد سلسلة من المفاوضات مع نادي الظفرة، انتهت بقيام اللاعب السوري بفسخ عقده مع الظفرة ودفعه الشرط الجزائي الذي يبلغ 6.5 مليون دولار، ويصبح لاعب حر لينتقل إلى الهلال. وفق “أخبار 24”.
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