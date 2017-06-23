” إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت الى رحمة الله تعالى *موضي بنت حمد الترفان* ( زوجة ) عبدالله بن حسن العييناء رحمه الله .
سيصلى عليها اليوم بعد صلاة العصر بجامع الملك عبدالعزيز بالسلميه.
وسيكون العزاء بمنزلهم شمال السلميه ولعزاء ابناء الفقيده
حسن 0550703072
عبدالعزيز 0506419665
حمد 0559110012
عبدالمجيد 0505510075
أحمد
رحم الله الفقيده وأسكنهافسيح جناته وأنزل عليها رحمته ورفع منزلتها بعليين وألهم أبناءها وأهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
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