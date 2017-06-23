بايع الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مشيداً بشخصية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- وأنه شخصية قيادية حكيمة معروفة بذلك محلياً ودولياً.
ونوّه الشيخ الخالدي بالأمر الملكي الكريم الذي تضمن تعديل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، وقال: إن التعديل ضمانة دستورية لسلاسة انتقال الحكم بين أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله-، رافعاً التهاني بمناسبة هذه الأوامر الملكية الكريمة إلى مقام الوالد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية -حفظه الله- وإلى كافة الأسرة المالكة والأمراء المعينين منهم، وإلى كافة الشعب السعودي وأصحاب المعالي المعينين منهم، سائلاً الله أن يحفظ على هذه البلاد نِعمَ التوحيد والإيمان والأمن والأمان.
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