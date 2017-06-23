ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية حاصرت موقعين يتوقع وجود إرهابيين مطلوبين بداخلهما أحدهما في حي العسيلة بمكة والآخر في مدينة جدة، لافتةً إلى أن الانتشار الأمني جرى في الساعات الأولى من صباح اليوم (الجمعة).
وفي السياق نفسه، تداول مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقاطع فيديو وصوراً تظهر تحركات أمنية مُكثفة في أحد الشوارع الرئيسية بحي العسيلة في مكة وتمركزها حول إحدى العمارات بالحي، فيما لم تصدر بعد أية بيانات من الجهات الرسمية حول أسباب ونتائج الانتشار الأمني في الموقعين.
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