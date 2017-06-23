علق اللاعب محمد نور على قضية ابتعاده عن المشاركة في المنتخب الوطني في عز عطائه الكروي، وفي الفترات التي كان يحقق فيها نجاحات كبيرة وواضحة مع فريقه الاتحاد، لافتاً إلى أن المسألة مرتبطة بأشخاص بعينهم كانوا لا يريدون رؤيته في المنتخب.
وقال نور خلال لقائه في برنامج “مجموعة إنسان” على قناة “mbc”، إن طريقة إدارة المنتخب تظل تسير برؤية واحدة على الرغم من تغير إداراته باستمرار.
وروى لاعب الاتحاد السابق واقعة حدثت معه خلال مشاركته في أحد معسكرات المنتخب بمدينة الرياض، مشيراً إلى أنه رأى بنفسه فرحة مدير المنتخب ومدربه؛ بسبب تحقيق الهلال لبطولة الدوري على حساب الاتحاد وقتذاك.
وفق “أخبار 24”.
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