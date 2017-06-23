سعد بن سليمان الفريخ

ياسر بن فيصل الشريف

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بالفيديو.. محمد بن سلطان يكشف سبب إهدائه سواكاً لولي العهد في مراسم البيعة.. ويرد على شائعة “مُستعمل”