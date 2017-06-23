علق الأمير محمد بن سلطان على مقطع الفيديو المتداول له وهو يهدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد سواكاً خلال حضوره مراسم البيعة أمس الأول “الأربعاء” بقصر الصفا في مكة المكرمة، نافياً ما تداوله البعض بأن السواك المُقدم كهدية كان مُستعملاً.
ونشر الأمير محمد بن سلطان مقطع فيديو جديد له يوضح من خلاله سبب تقديمه السواك لولي العهد خلال مراسم البيعة، قائلاً: “ما لقيت هدية أفضل وأطهر من المسواك الذي أقدمه له في هذه الليلة المباركة وبهذه المناسبة”.
ورد الأمير محمد على توجيه البعض سؤالاً له حول كون السواك المُقدم هدية كان مستعملاً من عدمه، قائلاً “الكثير سألوني عن حقيقة إهدائي ولي العهد مسواكاً مستعملاً، وهل من قلة المساويك حتى أهدي ولد عمي مسواكاً مستعملاً!”.
وفق “أخبار 24”.
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