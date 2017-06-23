تسبب عطل مُفاجئ في إحدى المحطات المُغذية للكهرباء بمحافظة محايل عسير في انقطاع الخدمة بعددٍ من أحياء وقرى المحافظة في فترة ظهيرة أمس (الخميس) شمل أكثر من 8 آلاف مشترك، فيما أكدت كهرباء المنطقة الجنوبية أن الخدمة أعيدت إلى المتأثرين بالعطل المفاجئ.
وأوضح عضو المجلس البلدي في محايل حسن عسيري وفقاً لـ”الوطن”، أن انقطاع التيار لكهربائي استمر لأكثر من 4 ساعات برغم حرارة الجو في نهار رمضان والتي وصلت خلاله درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية؛ مُتسبباً في تلف المجمدات من لحوم ودجاج داخل الثلاجات، داعياً الجهات المعنية إلى حل الأزمة التي تستمر على مدار السنوات الماضية.
بدوره بّين مدير كهرباء المنطقة الجنوبية المهندس ناصر الشريف أن العطل المُفاجئ في المحطة المُغذية للكهرباء بالمحافظة تسبب في انقطاع الخدمة عن 8275 مشتركاً، لافتاً إلى الخدمة عادت لنصف المشتركين خلال ربع ساعة، كما عادت إلى النصف الآخر بشكلٍ تدريجي خلال 3 ساعات تقريباً.
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