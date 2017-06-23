وقع الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال رسمياً أمس (الخميس)، عقداً مع اللاعب السوري عمر خريبين؛ ليمثل بموجبه الفريق لمدة 4 سنوات، بدءاً من الموسم الرياضي المقبل.
وأوضحت إدارة النادي أن الصفقة تكفل بكل تكاليفها عضو الشرف الأمير ماجد بن عبدالله.
وقع الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال رسمياً أمس (الخميس)، عقداً مع اللاعب السوري عمر خريبين؛ ليمثل بموجبه الفريق لمدة 4 سنوات، بدءاً من الموسم الرياضي المقبل.
وأوضحت إدارة النادي أن الصفقة تكفل بكل تكاليفها عضو الشرف الأمير ماجد بن عبدالله.
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