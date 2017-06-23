ضبطت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، نحو 26 ألف عبوة زيوت مغشوشة تحمل ادعاءات طبية جاهزة للبيع في محافظة جدة، كما قامت بإغلاق المستودع وإحالة أصحابه إلى النيابة العامة لاستخدام الإجراءات اللازمة بشأنهم.
ووثّقت الوزارة من خلال مقطع فيديو وصور، المراحل المُتبعة من قبل المستودع في تعبئة عبوات الزيوت المغشوشة وطرحها في الأسواق، وذلك بتعبئة زجاجات فارغة يدوياً بالزيوت ووضع ملصق جديد عليها ومن ثم وضعها في كراتين مخصصة لذلك تمهيداً لتوزيعها على مراكز البيع.
وبّينت في عدة تغريدات عبر صحابها الرسمي بـ”تويتر”، أن الجولات الرقابية بجدة نجحت في ضبط وحجز 26 ألف عبوة زيوت مغشوشة إلى جانب مصادرة نحو 325 ألف ملصق يحمل اسم زيت الحشيش، لافتةً إلى أن إغلاقها المستودع جاء بعد ثبوت ارتكابه عدة مخالفات، شملت عدم وجود سجل تجاري وترخيص صناعي. وفق “أخبار 24”.
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