سعد بن سليمان الفريخ

ياسر بن فيصل الشريف

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قصة وفاء مؤثرة بين مواطن وعامل هندي لنحو 35 عاماً انتهت بدفنهما في مقبرة واحدة برفحاء