توقع تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق.
وأشار التقرير إلى أن تأثير هذه الحالة الجوية يشمل مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الشرقية، الرياض، ونجران، ويمتد الى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على سواحل منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.
كما توقع التقرير أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة، ويمتد تأثير ذلك حتى محافظة الطائف.
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