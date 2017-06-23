عممت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية على المستشفيات والمراكز الصحية بعدم منح العاملين في 4 أقسام الإجازة الممدة التابعة لإجازة عيد الفطر والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين أول من أمس.
وهذه الأقسام الأربعة هي، بحسب صحيفة “الوطن”، العيادات الخارجية، أقسام الطوارئ، العمليات، أقسام المواعيد، مؤكدة على أن المواعيد المجدولة بوقت سابق لن تُلغى على أن يتم تعويض المستحقين لاحقاً.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت أن جميع المواعيد في المستشفيات التابعة لها لم تتغير بعد تمديد الإجازة حتى الخامس عشر من شهر شوال.
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