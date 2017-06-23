قال مسؤول من إحدى الدول المقاطعة لقطر على خلفية اتهامات وجهت لها بدعم الإرهاب، إن الدول المُقاطعة أرسلت للدوحة قائمة تضمنت 13 مطلباً لإنهاء الأزمة الراهنة.
وأوضح المسؤول لوكالة “رويترز” أن قائمة المطالب التي أعدتها المملكة والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر تضمنت إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية في قطر، وتسليم جميع المصنفين كإرهابيين الموجودين داخل قطر.
وبحسب الوكالة، فإن الدول الأربعة أمهلت قطر 10 أيام لتنفيذ تلك المطالب، مشيرة إلى أن الكويت التي تلعب دور الوسيط لحل الأزمة هي من سلمت قطر تلك القائمة.
يشار إلى أن وكالة الأسوشيتيدبرس نشرت نفس القائمة في وقت سابق في حين لم تؤكد مصادر رسمية صحة القائمة حتى الآن.
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