طالب مواطنون ومصطافون بمحافظة الطائف بوضع حد لمعاناتهم المتكررة سنوياً مع شح المياه صيفاً بالمحافظة، مشيرين إلى أن أصحاب الصهاريج يستغلون الأزمة ويرفعون الأسعار، وأن سعر صهريج المياه وصل هذا العام إلى 500 ريال.
وبحسب مصادر فإن مواقع أشياب توزيع المياه في شمالي الطائف ومنطقة السيل الصغير والحوية وجنوبها في المثناة والسر تشهد تزاحماً وطوابير طويلة للحصول على المياه، مؤكدة أن أحد كبار السن لم يتحمل الوقوف والانتظار فسقط مغشياً عليه.
وطالب عدد من أهالي الطائف، وفقاً لـ”عكاظ”، بتشكيل لجان من وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية للوقوف على أزمة شح المياه أثناء فصل الصيف كل عام ووضع حد لها.
فيما قال مصطافون إنهم يأتون للسيل الصغير ومحافظة الطائف عموما للاستمتاع بطقسها الجميل صيفاً، خاصة هذا العام في شهر رمضان، لكن بدلاً عن ذلك يضعيون يومهم في المحاولة للحصول على المياه.
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