قال الباحث الفلكي، الدكتور، خالد بن صالح الزعاق؛ إن يوم الأحد المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقًا للمعايير الفلكيّة.
وأوضح الزعاق، في تصريح صحفي، أن “نور القمر يختفي باقترابه من شعاع الشمس في كل شهر قمري عندما يتدنى البُعد الزاوي بين الشمس والقمر إلى سبع درجات فأقل حتى يحدث الاقتران فيكون المحاق في أقصى حالاته وحينئذ يُولد القمر الجديد”.
وأضاف: “منذ لحظة ولادة قمر شهر رمضان الجاري، يسير القمر خلف الشمس متجهًا من الغرب إلى جهة الشرق بشكل يومي، وبما أن سرعة القمر تفوق سرعة الشمس بكثير ظاهريًا، فإن القمر يحاول بكل جدية أن يطلب الشمس طوال شهر رمضان وسيدركها في فجر يوم السبت 29 /9/ 1438هـ، في الساعة الخامسة وواحدة وثلاثين دقيقة، فالقمر والشمس في هذه اللحظة على خط طول سماوي واحد ومقترنان ببعض وحينئذ يولد هلال شهر شوال فلكيًّا ثم يبدأ القمر بالابتعاد عن الشمس محاولًا الخروج من حيز شعاعها”. وفق “مزمز”.
وتابع الزعاق: “في مساء ذلك اليوم يمكث هلاله واحدًا وعشرين دقيقة تقريبًا على الشرقية والوسطى وثلاثًا وعشرين دقيقة على الغربية تقريبًا، وكلما اتجهنا ناحية الجنوب الغربي يزداد مكثًا وعمرًا ويقع جنوب مغيب الشمس ونسبة الإضاءة على وجهه 0.57 %، وشكل الهلال منحرف، قرناه بين السماوي والجنوبي ويبعد عن الأرض 359314.9 كلم”.
وأشار إلى أن القمر يكتمل بدرًا في صباح يوم الأحد 15 / 10 / 1438هـ، وتحديدًا في تمام الساعة 7:7 صباحًا، بما يعني أن هذا اليوم هو أول أيام عيد الفطر السعيد وفقًا للمعايير الفلكيّة المتبعة.
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